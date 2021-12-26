الدغيلي: شبهات الفساد قد تدفع البعثة الأممية لإعادة النظر في تشكيل ملتقى الحوار

قالت عضو ملتقى الحوار سلوى الدغيلي، إن شبهات الفساد التي حامت حول بعض أعضاء ملتقى الحوار قد تدفع البعثة الأممية لإعادة النظر بالملتقى.

وأضافت الدغيلي، في تصريحات صحفية، أن ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأم المتحدة:” لم تدع الملتقى لأي اجتماعات رغم لقاءاتها الكثيرة مع القوى السياسية، ما يجعلنا نعتقد أنها لديها وجهة نظر مختلفة بشأن ملتقى الحوار نفسه”.

وتابعت:” ربما تريد ستيفاني ألا تحافظ على تشكيلة الملتقى الحالية، بسبب شبهات الفساد، والتغيرات التي حدثت في القوى على الأرض”.

واستطردت:” أتوقع أن يكون لديها سيناريو جديد بالنسبة للملتقى مثل طلب خارطة جديدة أو إيجاد حلول للانتهاكات الموجودة في الخارطة أو وضع سيناريو لكيفية التعامل مع التحديات”.