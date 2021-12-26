مؤسسة النفط تقترح مساهمة “الليبية للموانئ” في تصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية

العنوان-طرابلس

اقترح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، على الشركة الليبية للموانئ، المساهمة في تصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية الجديدة بورشها في مدينة مصراتة.

وبحسب بيان المؤسسة جاء اقتراح صنع الله خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، محمد حمدان، ومدير الإدارة البحرية بالشركة منصور الحداد، ومدير فرع الشركة بزوارة فوزي الإدريسي، ومستشار الشركة سالم زوبي، ومدير عام ميناء زوارة البحري زهير المسخوط.

وبحث الاجتماع التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة، واستعرض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري، وإمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة المختصة في تنفيذ هذا المشروع، إضافة إلى المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وسبل مكافحة التلوث البحري سعيًا للمحافظة على البيئية البحرية.

وأبدى صنع الله خلال الاجتماع استعداد المؤسسة للتعاون في تزويد الشركة الليبية للموانئ بالدراسات والدعم اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء القاعدة البحرية، مؤكدًا أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق بين إداراتها الصيانة والمشاريع، والصحة والسلامة والبيئة والشركة الليبية لتسخير الإمكانات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني.