“الداخلية” و”العدل” تقفان على سير العمل الأمني في الجنوب الغربي

بحث مدير أمن وادي الشاطيء بالجنوب الغربي – اليوم الأحد- مع اللجنة المشكلة من طرف النائب العام عمل مكونات وزارتي الداخلية والعدل في عموم المنطقة.

ووقف وفد اللجنة المشكلة من الوزارتين على سير العمل بالمرافق الأمنية والمؤسسات التابعة لهما ورصد الصعوبات وكافة العراقيل التي تواجهها.

وكان مدير أمن الشاطئ قد استقبل اللجنة المشكلة ورافق أعضاءها خلال جولة داخل مكاتب ديوان المديرية وقسم البحث الجنائي وعدد من مراكز الشرطة التابعة للمديرية ومقرات المحاكم والنيابات.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق شاسعة من الجنوب قد عانت لسنوات طويلة من مشاكل الفراغ الأمني حيث شكلت الكثير منها طرق عبور للاتجار بالبشر عبر الهجرة غير القانونية وعمليات السطو المسلح وتهريب الوقود وغير ذلك من مظاهر الانفلات الأمني وعدم السيطرة.

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