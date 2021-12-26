ليست أول حالة .. عائلة تخسر منزلها بسبب التماس كهربائي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجت عائلة تسكن القرية الفلسطينية أحد الأحياء السكنية بمدينة الكفرة جنوب، من حريق كان سيودي بحياته فجر اليوم الأحد.

وقال مدير جهاز الأسعاف والطوارئ بالمدينة إبراهيم بالحسن لأخبار ليبيا 24، إنهم تلقو بلاغاً بخصوص الحريق، وانطلقوا إلى عين المكان على الفور .

التماس كهربائي

ولفت إلى أن العائلة تمكنت من الخروج من المنزل الذي احترق بالكامل، بسبب التماس كهربائي في المدفأة .

وأوضح بالحسن، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية وكل أفراد الأسرة بخير وصحة جيدة، والأضرار مادية فقط بالمنزل، داعياً أهل الخير مساعدة الأسرة التي احترق منزلها بالكامل.

قصة مشابهه

ولقت سيدة وحفيدتها مصرعهما في حريق داخل كوخ من الصفيح في مزارع المشل جنوب بلدية تاكنس شرق مدينة بنغازي .

وقال مدير مكتب الإعلام بمستشفى تاكنس رشيد الزبير لأخبار ليبيا 24، في تصريح سابق، إن المستشفى تسلم جثماني السيدة كريمة اكريم “55 عاماً” .. وحفيدتها الطفلة استبرق المهدي الصويعي “10 أعوام”، نتيجة اشتعال النيران بالكوخ الذي تقيم فيه عائلة الصويعي.

نائمة

وأوضح الزبير، أن الجدة من سكان طبرق وجاءت لزيارة ابنتها وأحفادها، لافتاً أن الزوج خرج بحثاً عن لقمة العيش رفقة أبنائه.

وذكر أن الزوجة وبناتها تتجول قرب الكوخ، وبقيت في الكوخ الجدة وحفيدتها نائمة.

ولفت إلى أنه بسبب التماس كهربائي اشتغلت النيران في الاسفنج الصلب الموجود بقطع الحديد الموجودة بالسقف .. وأغلق باب الكوخ ولم يستطع أحد فتحه، حتى بات قطعه حمراء مشتعلة.

دون جدوى

وأضاف أن الزوج والمواطنيين حاولوا إخماد الحريق دون جدوى، كما حاولوا إزاحة الكوخ من مكانه بالسيارات ولكنه ابى أن يزحزح من مكانه.

وأشار إلى أن فريق الدفاع المدني وصل بعد ساعات لإخماد الحريق، ولكن قد فات الآوان.

وأكد في نهاية تصريحه أنهم دخلوا للكوخ رفقة اعضاء النيابة .. فوجدوا الجدة تحتضن الحفيدة لتحميها من السنه النيران حتى لقي مصرعهما سوياً اختناقاً ثم حرقاً.