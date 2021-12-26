النائب الأول لرئيس الحكومة يُتابع الوضع الصحي في بنغازي

بنغازي 26 ديسمبر 2021 (وال)- عقد النائب لأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حسين اعطية القطراني، اجتماعًا ضم كلا من وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ونائب مدير مستشفى الجلاء الدكتور محمد العبدلي، ومدير مستشفى الأطفال ببنغازي الأستاذ خليل الكزّة، ومدير عيادة الكيش الأستاذ مرعي الفسي.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الصحي عامة، ووضع المستشفيات المذكورة خاصة، وأكد ممثلي هذه المستشفيات افتقارهم للإمكانيات التي تفي احتياجات المواطن كالأدوية التخصصية والمستلزمات الطبية والتجهيزات، بالإضافة إلى إهمال البنية التحتية لبعض المستشفيات كمستشفى الأطفال؛ الذي لم يتم تطويره منذ أكثر من 25 عامًا، رُغم أهميته كوجهة لكافة سكان مدن ومناطق شرق ليبيا.

من جانبه، تعهد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي؛ بأنه سيُبذل قصارى جهده من أجل حلحلة كافة الصعاب التي تواجه المستشفيات.

وأكد الزناتي أنه بصدد التعاقد مع بعض الشركات؛ لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تعهد أيضًا بتوفير الأكسجين لمركز بنغازي الطبي بشكل عاجل، وبالتواصل مع وزير التخطيط؛ بشأن اعتماد مخصصات المشاريع الخاصة بوزارة الصحة، والتي تتضمن مشاريع البنية التحتية لبعض المستشفيات . (وال) ر ع/ ر ت

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