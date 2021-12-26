«التجاري الوطني» يبدأ توزيع السيولة النقدية في بني وليد

شرع مصرف التجاري الوطني في بني وليد، اليوم الأحد، في توزيع السيولة النقدية المخصصة لعملائه، بعد وصولها من المصرف المركزي في طرابلس الأسبوع الماضي.

وقال موظف المصرف عزالدين اللطفي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المصرف وفر سيولة نقدية للزبائن بعد تأخرها الشهر الماضي، مبينًا أن سقف السحب 2500 دينار للحساب الواحد.

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وأضاف أن إدارة المصرف وفرت 6 صرافين يعملون بانتظام من أجل توزيع السيولة على المواطنين من دون ازدحام أو تأخير، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع متواصلة حتى نهاية هذا الأسبوع.

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