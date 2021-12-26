المنصوري يجمد عمل الغرف الأمنية المشتركة في سبها

أوقف آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، عمل كافة الغرف الأمنية المشتركة في المدينة.

وبحسب الكتاب الصادر عن المنصوري يوم أمس السبت، فقد جُمِّد عمل الغرف الأمنية المشتركة المثلث والأربعين والطيوري والمهدية إلى إشعار آخر.

وكانت الغرف الأمنية، قد وضعت خلال اجتماع موسع لها بمدينة سبها في وقت سابق، خطة أمنية شاملة تكون مهمتها محاربة انتشار السلاح، وإخلاء المقرات من أي تواجد مسلح لا يتبع القيادة العامة.

جدير بالذكر، أن مدينة سبها قد شهدت منتصف ديسمبر الجاري، اشتباكات مسلحة تسببت في تعطيل بعض المصالح الحكومية في المدينة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية