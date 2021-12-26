بسبب الغضب الشعبي .. المملكة المتحدة تتراجع عن موقفها بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة .

وشددت المملكة المتحدة على أنها تدعم مجلس النواب في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن .

الاعتراف بحكومة الدبيبة

جاء ذلك في بيان نشرته سفارة المملكة المتحدة بطرابلس عبر حسابها على «تويتر»، تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه .. في أعقاب حالة الجدل التي أثارتها رسالة نشرتها قبل يومين .. وأكدت فيها استمرار اعترافها بحكومة الوحدة الوطنية باعتبارها السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات موازية أو مؤسسات أخرى .

هناك العديد من الاخبار حول موقف #المملكة_المتحدة من الانتخابات في #ليبيا.

تجدون موقفنا الثابت بخصوصها في هذا البيان pic.twitter.com/9yUALy2DzE — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) December 26, 2021

وقالت السفارة في بيانها إنها تشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر .. وندعو السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حدٍ من التأخير .. حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخاباتٍ نزيهةٍ وشاملة.

تضارب المصالح

وذكّرت السفارة بموقفها الذي جاء ضمن بيان الدول الغربية الخمس، بقولها إن موقف المملكة المتحدة واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع .

وتابعت: الأهم من ذلك، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص .. يجب على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.

الإشادة بالمفوضية

وأكدت أن المملكة المتحدة لا تدعم أفرادًا بعينهم، لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها .

تأجيل الانتخابات

يشار إلى أن انتخابات الرئاسية في ليبيا تأجلت، وكان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، إلى أجل غير مسمى في اللحظة الأخيرة .

واقترحت مفوضية الانتخابات على مجلس النواب إجراءها يوم 24 يناير 2022 .. بعد معالجة المعوقات القانونية التي حالت دون إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

طرد

وشن ناشطون ليبيون هجوما ضد سفيرة لندن في طرابلس “كارولين هورندال”، مطالبين بطردها من البلاد.

وخلال ساعات قليلة من نشر السفارة البريطانية بيانها على موقع “تويتر” تصدر وسم #طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا .. قائمة الأكثر تداولا على الموقع، في رد على ما وصفه النشطاء بـ”التجاوز غير المقبول”.