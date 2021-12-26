الداخلية: البيان المنسوب لخالد مازن حول زيارة باشاغا ومعيتيق لبنغازي «مزور»

ردت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، على البيان المنسوب لوزيرها خالد مازن، الذي استنكر فيه زيارة باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي ولقاء من وصفه بـ”مجرم الحرب” الرشح الرئاسي خليفة حفتر.

وقال بيان الوزارة، الذي اطلعت “الساعة 24″ عليه:” تنفي وزارة الداخلية الليبية نفياً قاطعاً البيان الذي نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم الأحد الموافق 26 -12-2021م تحت عنوان (بيان استنكار) نسب لموقع الوزارة الإلكتروني.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أنها سوف تتابع مصدر هذا البيان المزور لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات.

وكانت بعض الصفحات على مواقع “السوشيال ميديا” قد تداولت بيانا منسوبًا لوزير الداخلية خالد مازن، استنكر فيه زيارة المترشح فتحي باشاغا والمترشح الرئاسي أحمد معيتيق إلى مدينة بنغازي ولقاء من وصفه بـ”مجرم الحرب” المترشح الرئاسي خليفة حفتر، لافتين إلى أن البيان نشرته وزارة الداخلية عبر موقعها ثم حذفته.

وقال مازن، في بيانه:” إن اللقاء يؤدي إلى تفكيك الصفوف وتشتيت الشمل، ويأتي من أجل الحصول على المصالح الشخصية”، على حد البيان المزعوم.