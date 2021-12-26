عقب تقرير اليونيسيف.. “الداخلية” تتفقد مراكز إيواء المهاجرين

تفقد مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عميد دكتور “فؤاد الباشا” -اليوم الأحد- مقر إيواء المهاجرين في “طريق السكة” بمدينة طرابلس عبر جولة لمتابعة ظروف التحفظ على المهاجرين وتسجيل الملاحظات ذات العلاقة بالاشتراطات الصحية والإنسانية من إعاشة وأغطية وفرش-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية.

واستمع مدير المكتب -خلال الجولة- للصعوبات التي تعيق سير العمل ومدى تجاوب السفارات والمنظمات المعنية في عمليات الترحيل.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمكتب حقوق الانسان وتعقبها زيارات عدة لبقية المراكز- وفقاً لتصريح “الباشا”- الذي أضاف أنها ستُعزز بتقارير متابعة دورية من خلال سماع ما في جعبة المهاجرين من صعوبات ونقلها إلى الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذا الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولات تأتي بالتزامن مع إدانات دولية واسعة تتهم السلطات الليبية في العاصمة ومدن مجاورة بالمعاملة السيئة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز وكان آخرها تقرير موسع لمنظمة الطفولة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، التي استنكرت إرجاع بعض الدول الأوروبية المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا وبينهم أطفال ونساء.

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