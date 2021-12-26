آمر منطقة سبها العسكرية يجمد كافة الغرف الأمنية المشتركة بالمدينة

أصدر آمر منطقة سبها العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة، اللواء فوزي المنصوري، قرارا بإلغاء كافة الغرف الأمنية المشتركة بالمدينة، وتجميد نشاطها إلى إشعار آخر.

والغرف المجمدة هي الغرفة الأمنية المشتركة المثلث، والغرفة الأمنية المشتركة الأربعين، والغرفة الأمنية الطيوري، والغرفة الأمنية المشتركة المهدية

أعطى اللواء المنصوري الإذن لكتيبة 115 لبدء العمل في إزالة و هدم محطات الوقود التجارية بمدينة سبها

و أوضحت مصادر عسكرية أن البداية في أعمال الهدم والإزالة كانت بالمحطات التجارية الواقعة في مدخل المدينة الجنوبي ، وأن عملية الإزالة مستمرة و ستطال كل المحطات وسط المدينة و أطرافها.

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