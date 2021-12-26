«الغارديان» البريطانية: الأزمة السياسية في ليبيا اتخذت بعدًا دوليًا بعد اتهام بريطانيا بالدفاع عن الفساد 

أوضحت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الأزمة السياسية في ليبيا اتخذت بعدًا دوليًا بشكل متزايد بعد اتهام المملكة المتحدة بالدفاع عن الفساد والتدخل في العمليات الداخلية من خلال دعوة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للبقاء في السلطة انتظارًا لإعادة جدولة الانتخابات المتأخرة.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، رصدته وترجمته «الساعة 24»، أنه تم تأجيل أول انتخابات رئاسية في البلاد ، كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر ، إلى أجل غير مسمى في اللحظة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم حل الخلافات الشديدة حول من يجب السماح له بالترشح.

وأردف التقرير، أنه “في اليوم الذي كان من المفترض أن يتم فيه التصويت، نشر حساب المملكة المتحدة في ليبيا على تويتر رسالة تقول إنها استمرت في الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” باعتبارها السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات موازية أو المؤسسات.

وأكمل التقرير، أنه “رداً على ذلك، اتهمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، سفيرة المملكة المتحدة، كارولين هورندال، بانتهاك الأعراف الدبلوماسية والتدخل غير المبرر.

وقالت اللجنة إن مجلس النواب وحده – المتهم بالسعي لتأجيل أو حتى تعطيل أي انتخابات – هو الوحيد القادر على اتخاذ قرار بشأن دور الحكومة المؤقتة. ذهبت بعض القبائل إلى أبعد من ذلك ، ودعت إلى طرد السفيرة.

من جانبه؛ قال فتحي باشاغا، المرشح الرئاسي ووزير الداخلية الأسبق ، إن “الفساد يقود ليبيا إلى الإفلاس. نريد أن نسأل بريطانيا سؤالاً: لماذا تطبق الحكومة البريطانية أفضل معايير مكافحة الفساد في بلادها ، وتريد حماية الفساد في ليبيا؟ لماذا تدافع بريطانيا عن الحكومة والمؤسسات المالية في ليبيا؟”. بحسب التقرير.

وأردف تقرير «الغارديان»، “وكان الهدف من التصويت إيذانا ببداية جديدة للبلد الغني بالنفط ، بعد عام من وقف إطلاق نار تاريخي وأكثر من عقد على انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي وقتلته”.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الليبي يوم الاثنين لمناقشة جدول زمني جديد ومناقشة ولاية الحكومة المؤقتة الحالية، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم الجمعة بالانتخابات.

وأشار التقرير، إلى أن “فصائل وقوى دولية مختلفة تتسابق على مواقع وسط مخاوف من أن يؤدي الفراغ السياسي إلى استئناف القتال”.

وعقب التقرير، أنه “يرأس إدارة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها عبد الحميد دبيبة، وهو قطب ثري يريد الترشح للرئاسة على الرغم من تعهده بعدم القيام بذلك عندما تولى منصبه الحالي. وأشار محللون إلى أن منافسيه قد يرغبون في استغلال التأخير لإخراجه من الصورة”.

وتابع؛ “هناك مرشحان محتملان آخران مثيران للجدل بشكل خاص: نجل القذافي سيف الإسلام القذافي ، وهو رمز مثير للانقسام للنظام القديم ومطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب ، والمشير خليفة حفتر”.

وواصل التقرير؛ “يعكس الخلاف حول أهلية المرشحين انقسامًا أعمق بين الشرق والغرب لم يتم حله”.

وعقب؛ “لم يكن من الواضح سبب استفراد المملكة المتحدة بمثل هذا النقد الشديد بالنظر إلى أن البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة دعا أيضًا الحكومة المؤقتة الحالية إلى البقاء في السلطة لحين إعادة تنظيم الانتخابات بسرعة”.

وفي إشارة واضحة إلى دبيبة ، قال البيان: “لتلافي تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص ، يجب على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في إخلائهم حتى إعلان نتائج الانتخابات”، بحسب التقرير.

وأردف التقرير؛ أن “القوى الغربية قالت إنها تدعم أيضا دعوة الأمم المتحدة لحل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف. نحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا “.

وبدا أن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، تبطئ من التوجه نحو الانتخابات بقولها إن الوحدة الوطنية شرط مسبق”.

وكتبت على موقع تويتر “في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ ليبيا ، يجب علينا نحن الليبيين والمجتمع الدولي أن ندرك أن الانتخابات هي أداة لتحقيق الاستقرار وليست هدفًا محددًا”. “يجب أن تقوم الانتخابات على أساس المصالحة والأساس الدستوري وتوحيد المؤسسات”.

وأكد التقرير البريطاني، أنه “لطالما شك بعض المراقبين فيما إذا كانت الانتخابات الحرة ممكنة في بلد يعيش فيه ما يصل إلى 20 ألف جندي أجنبي بمن فيهم المرتزقة طليقين”.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات على التأجيل ، غرد مرشح رئاسي آخر ، فضيل الأمين ، قائلاً: “المظاهرات في بنغازي وطرابلس يوم السبت هي شهادة حقيقية على إرادة الشعب وإصرارهم على إسماع أصواتهم وفرز أصواتهم. لقد صوتوا بأقدامهم للتأكد من عدم تمكن أي شخص محلي أو متعمد من حرمانهم “.