إمداد المنطقة الشرقية بشحنة مستلزمات طبية وقائية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن تسلم مخازن الطوارئ بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم، شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتتمثل الإمدادات الطبية، في بدل عزل واقية وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحد Disposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة إن هذه الشحنة ستغطي احتياجات مراكز العزل الواقعة على امتداد المنطقة الشرقية من المستلزمات الوقائية الضرورية.

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