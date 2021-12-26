العد العكسي: ماهي التحديات المقبلة بعد التأجيل؟

ناقشت الحلقة 25 من سلسلة برنامج العد العكسي، ملف البدائل المتاحة أمام تأجيل موعد الانتخابات، والسيناريوهات التي يمكن تحقيقها، بالإضافة إلى آلية تسيير المرحلة المقبلة والدور الإقليمي ودول جوار ليبيا في رسم أي خارطة للبلاد، مع ضيوف البرنامج، الباحث في القانون والعلاقات الدولية أبوبكر الحاسي، والناشط المدني طه الحصادي، والباحثة بمعهد الشرق الأوسط هالة بوقعيقيص.

وفي مجمل حديثه، قال أبو بكر الحاسي، إن التضارب في صياغة القوانين الانتخابية بين الهيئات التشريعية أثّر سلباً على سير العملية الانتخابية.

وأضاف الحاسي أن ليبيا بحاجة ماسة للتزاوج بين الإرادتين السياسية والشعبية، مؤكداً على ضرورة المراهنة على النخب الشعبية التي تدرك ما يحصل في الداخل والخارج.

بدوره، قال طه الحصادي إن المرحلة القادمة تتطلب تهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة، مؤكداً أن غياب المبادرات المحلية والاعتماد الكلي على المبادرات الدولية لا يفيدان العملية الانتخابية.

ونوه الحصادي إلى أهمية تحرير الأموال الليبية المجمدة، مؤكداً أنه قد تم الاستيلاء على قسم منها بطرق قانونية، ومشيراً إلى ضرورة استثمار تلك الأموال بالشكل الذي يضمن مستقبل ليبيا، ويضمن مكانتها في المنظومة الدولية.

من جانبها، أشارت هالة بوقعيقيص، إلى أن ما تحتاجه ليبيا حالياً هو إعادة النظر بالعقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، مضيفةً أن العملية الديمقراطية الحالية لا ضمانات لها، وقد تؤدي إلى الفوضى أو الديكتاتورية المقنّنة.

وذكرت بوقعيقيص أن ليبيا تعاني من حالة اقتصاد الفوضى الذي يقوم على عدم الاستقرار، مشيرةً إلى أن الواقع الاقتصادي السيء يؤدي إلى زعزعة الاستقرار واستمرارية الأزمة في ليبيا.

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