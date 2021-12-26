خارجية النواب: التدخل البريطاني انتهاك للأعراف الدولية

العنوان-طبرق

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، ما وصفته بـ “التدخل البريطاني” في الشأن الليبي، معتبرة إياه انتهاكا للأعراف الدولية، ومتسبباً في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحكومة الحالية هو خيار مجلس النواب.

مشددة على حرص البرلمان على عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وحل كافة العقبات أمام تحقيق ذلك.

ودعت اللجنة الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية.