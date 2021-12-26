رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب مجلس النواب باحترام القضاء

حذر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، مجلس النواب من أي تجاوز لأحكام القضاء الليبي في الجلسة المقرر عقدها غداً الإثنين.

وقال حمزة في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن أي تجاوز للقضاء الليبي سيكون ضربة في مقتل، وتخريباً لآخر ملاذ لليبيين من تغوّل الطغمة الفاسدة التي تتحكم في مصير الشعب الليبي منذ أكثر من عقد من الزمن.

ودعا حمزة إلى إبعاد مؤسسة القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية، والحفاظ على هذه المؤسسة لكي تكون الفيصل بين الليبيين، وأساساً من أسس بناء الدولة، وركيزة أساسية من ركائز المصالحة الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية