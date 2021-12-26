لجنة تسجيل المسافرين لمصر : يسمح بالسفر بالجوازين الأخضر والأزرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق توفيق المزيني أن اللجنة تعمل على تسجيل المسافرين إلى مصر داخل بلدية طبرق .

وقال المزيني – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن اللجنة تعمل لاستقبال الراغبين في السفر إلى مصر .. عن طريق البر عبر منفذ أمساعد بصفة يومية.

الشروط

وأوضح عضو لجنة تسجيل المسافرين أن اللجنة وضعت بعض الشروط وهي صورة من جواز السفر الأزرق أما الجواز الأخضر .. على تكون صورة صاحب الجواز قريبة للواقع .

وأشار إلى ضرورة دفع مبلغ عشرون دينار مقابل إيصال مالي، على المسجلين من عمر 18 إلى عمر 45 للذكور فقط .

ولفت إلى أن أقل من عمر 18 وأكبر من 45 فيحق له السفر في أي وقت وبدون تسجيل وبدون شروط .

التسجيل يومي

وذكر المزيني أنه مسموح للنساء بالسفر من جميع الأعمار بدون تسجيل وبدون شروط وفي أي وقت .. منوهًا أن التسجيل يومياً لأي مواطن من ليبيا من رأس اجدير غرباً إلى أمساعد شرقاً ومن الجنوب .

وقال إن السفر سيكون بعد أسبوعين من التسجيل، وعلى المسافر أن يلتزم بالموعد المحدد له حسب القوائم التي تنشر في صفحة البلدية.

وتابع أن الجانب المصري متعاون معنا كذلك الجهات الأمنية لتسهيل سفر المواطنين الليبيين إلى مصر عبر منفذ امساعد.

يشار أنه تم توقيع اتفاقية في شهر أبريل من عام 2015 بين الجانب المصري وبين الوفد الليبي من عمداء بلديات طبرق، وامساعد، وبئر الأشهب، وعدد من الحكماء، والجهات الأمنية .. وتم في الإنفاق بالسماح بدخول عدد 100 مواطن ليبي يوميًا إلى مصر عبر قوائم التسجيل .