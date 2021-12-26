الداخلية: البيان المنسوب لخالد مازن حول زيارة باشاغا ومعيتيق لبنغازي مزور

ردت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، على البيان المنسوب لوزيرها خالد مازن، الذي استنكر فيه زيارة باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي ولقاء من وصفه بـ”مجرم الحرب” الرشح الرئاسي خليفة حفتر.

وقال بيان الوزارة: ”تنفي وزارة الداخلية الليبية نفياً قاطعاً البيان الذي نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم الأحد الموافق 26 -12-2021م تحت عنوان (بيان استنكار) نسب لموقع الوزارة الإلكتروني.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أنها سوف تتابع مصدر هذا البيان المزور لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

