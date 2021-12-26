«أبوخزام»: العجز في الجداول الدراسية أرغمنا على تأجيل مادة الحاسوب

قرر وزير التربية والتعليم المكلّف “أحمد أبو خزام”، تأجيل تدريس مادة الحاسوب حتى العام الدراسي المُقبل، لعدم توفر الكادر الوظيفي من المعلّمين المؤهلين ونقص المعامل المدرسية بالمؤسسات التعليمية.

جاء ذلك في اجتماع له مع وكيلي الوزارة للشؤون التربوية وشؤون المُراقبات، ومُديري المركز الوطني للامتحانات ومركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية وإدارة التعليم الأساسي، ومكتب الشؤون القانونية والشكاوى ومكتب التواصل والإعلام، وعدد من الخُبراء بمصلحة التفتيش التربوي.

وأكد مُدير إدارة تفتيش المواد التعليمية “الطيف ضو شعبان”، أن عدم انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي يعود إلى تناقص عدد أيام الدراسة مما سبَّبَ عجزاً في سد الجداول الدراسية لبعض المواد، موصياً بالعودة للدراسة يومياً مع التشديد على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وشدد “شعبان”، على ضرورة وقوف مراقبات التعليم وقفة جادة ومُتابعة مدارسهم من حيث إجراءات الوقاية، وترك فكرة الأسئلة الاسترشادية وأسئلة المُراجعة لما لها من أثر سلبي على المحصلة النهائية للمتعلّمين، وفق تعبيره.

واتّفق الحضور، خلال الاجتماع، على إشراك المركز الوطني لمُكافحة الأمراض، والاستئناس بتوصياته فيما يتعلّق بالعودة اليومية للدراسة، على ألا يتم اِعتماد خطة العودة اليومية للدراسة إلا بعد التنسيق مع المركز.