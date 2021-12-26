قوة الردع: لا علاقة لنا بأحداث طرابلس ونحذّر من يتحدث باسمنا دون صفة

أعلن جهاز قوة الردع الخاصة الذي يرأسه عبد الرؤوف كاره إنه مستقل وغير مرتبط اللواء 444، وينأى بنفسه عن الصدامات التي دارت بين اللواء 444 ومنطقة طرابلس العسكرية.

وقال الجهاز في بيان له مساء الأحد إنه تابع ما دار في الفترة الماضية من أحداث داخل مدينة طرابلس، معتبرا أن ما نتج عنها من احتكاك كاد يقود الى حرب جديدة داخل العاصمة.

ونبه جهاز قوة الردع، ما سماها الكيانات والأشخاص الذين يدعون تبعيتهم للجهاز ويتحدثون باسمه، مشيرا إلى أنه لا يمثله إلا من يكلّفه.

كما أكد أن عمل الجهاز في “مكافحة الجريمة والإرهاب لا يستثني جزءا من التراب الليبي وأن هذا ما يجب أن تتظافر حوله جهود كافة الأجهزة الأمنية والشرطية للقضاء على الجريمة بكل أنواعها لينعم المواطن الليبي بالحياة الكريمة بكل رُبوع ليبيا الحبيبة”.