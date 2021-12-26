وصول 60 برلمانيا إلى طبرق قادمين من طرابلس لحضور جلسة اليوم

أكد مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»، مساء الأحد، وصول طائرة قادمة من طرابلس إلى طبرق تحمل قرابة 60 برلمانيًا، وذلك لحضور جلسة اليوم الاثنين.

ويوم الجمعة الماضي، دعا رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، جميع الأعضاء لحضور جلسة رسمية يوم الإثنين، بمقر المجلس في مدينة طبرق.

– مجلس النواب يدعو لجلسة رسمية في طبرق.. الإثنين المقبل

– رئاسة مجلس النواب تشكل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

جاء ذلك بعدما أصدرت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة في قرارها رقم (13) لسنة 2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.

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