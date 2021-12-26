اتهام روسي للمسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية بنهب نفط الليبيين

اتهم رجل الأعمال الروسي “يفغيني بريغوجين” كبار المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية بنهب نفط الليبيين، معبراً عن ذلك بقوله، إن المشكلة الرئيسية لليبيا هي أن الكل يريد المساعدة، ولا سيما الأمم المتحدة ودول الناتو، ويخرجون بمخططات جديدة لتطوير الشعب الليبي، وهذه المخططات ذاتها، أدت إلى حروب وصراعات لا نهاية لها، منذ عام 2011-وفقاً لتصريح له لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ورأى “بريغوجين” أن أولئك المسؤولين وتلك المنظمات “لا يساعدون بلا مقابل، ويعرض الإعلام أشكالًا مختلفة من هذا الدعم، وكلها تتلخص في حقيقة أن كبار المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية ينهبون من الليبيين مليارات الدولارات، ويضعون دولارات النفط الليبي في جيوبهم”- حسب وصفه.

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