العرفي : توحيد المرتبات وبعض القوانين استحقاقات أمام البرلمان

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن هناك استحقاقات أمام البرلمان خلال الجلسة القادمة كتوحيد المرتبات وبعض القوانين.

وأوضح العرفي لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن قانون توحيد مرتبات الدولة جاهز ويحتاج فقط إلى تصويت، وإحالته إلى الحكومة.

وأشار إلى أن هناك قانون يخص جهاز الأمن الداخلي، على طاولة النواب، فلا استقرار للدولة بدون أمن داخلي.

وأضاف العرفي، أن هناك مناقشة حول مشاكل أصحاب المحافظ الاستثمارية، فمجلس النواب ألغى قرار المؤتمر الوطني العام ولم يفعل حل لهؤلاء المستفيدين .. ولم يسعى لحل المشكلة، حسب قوله .

وذكر أنه سوف يسن القانون وتوزع عليهم الأرباح قيمة شهرية أو على هيئة مرتبات وليس دفعة واحدة .. أو حتى على أشهر حسب القيمة المجدولة، يعرفون أرباحهم كم تبلغ .. وما لهم وما عليهم، ويكون مستوى دخل ومحتفظ بأسهمه المكتبات باسمه.