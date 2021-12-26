صنع الله وحمدان يبحثان التعاون المشترك

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم مع مدير الشركة الليبية للموانئ، محمد حمدان، التعاون المشترك بين الجانبين، كما تم استعراض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري.

كما ناقش المجتمعون المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وسبل مكافحة التلوث البحري سعيا للمحافظة على البيئة البحرية، من جهته، أكد صنع الله أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق مع الشركة الليبية للموانئ، لتسخير الإمكانيات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام، حيث اقترح صنع الله على الشركة مساهمتها في تصنيع إجراء منصات الحقول البحرية الجديدة بمصراتة.

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