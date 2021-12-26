صنع الله وحمدان يبحثان التعاون المشترك

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم مع مدير الشركة الليبية للموانئ، محمد حمدان، التعاون المشترك بين الجانبين، كما تم استعراض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري.
كما ناقش المجتمعون المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وسبل مكافحة التلوث البحري سعيا للمحافظة على البيئة البحرية، من جهته، أكد صنع الله أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق مع الشركة الليبية للموانئ، لتسخير الإمكانيات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام، حيث اقترح صنع الله على الشركة مساهمتها في تصنيع إجراء منصات الحقول البحرية الجديدة بمصراتة.
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