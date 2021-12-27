السفارة البريطانية بليبيا تدعو لانتخابات عاجلة

قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان صادر عنها، إنها ثابتة في التزامها بالعملية السياسية الجارية في البلاد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة، مضيفة أنها تشارك الشعب الليبي خيبة أمله في فشل إجراء الانتخابات في موعدها، الذي كان مقررا في الـ 24 من ديسمبر الجاري.

ودعت السفارة في بيانها، السلطات المعنية في ليبيا، إلى العمل على إجراء الانتخابات في أدنى حد من التأخير، حتى يتمكن الليبيون من المشاركة في انتخابات نزيهة وشاملة.

وأشارت السفارة، إلى أن موقف بريطانيا واضح في أن نقل السلطة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع، وذلك لتجنب تضارب المصالح وتعزيز فرص التكافؤ حسب وصفها، منوهة إلى أنه يجب على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.

وأكدت السفارة، على دعمها مجلس النواب في دعواته لتعاون جميع الأطراف، من أجل تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن، وأنها لا تدعم أفرادا بعينهم، مشيدة في الوقت ذاته بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها.

وأثار إعلان السفارة البريطانية قبل يومين، والذي أكدت فيه على استمرار دعمها لحكومة الوحدة حفيظة المواطنين، مما دفع بالبعض إلى إطلاق وسم عبر منصة تويتر، يدعو لطرد السفيرة البريطانية كارولين هرندل، بسبب ما اعتبروه تدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا

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