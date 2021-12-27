جثث 15 مهاجرا تطفو على ساحل ليبيا

قالت وزارة الداخلية وجمعية الهلال الأحمر في ليبيا إن جثث أكثر من 12 مهاجراً طفت على الساحل الليبي في وقت متقدم السبت، 25 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وليبيا نقطة مرور رئيسة للمهاجرين، وكثير منهم من دول أفريقية يسعون وراء فرص أفضل في أوروبا.

وقال محمد أبو شعالة، رئيس الهلال الأحمر في مدينة الخمس الساحلية في غرب ليبيا، إنه تم رفع 15 جثة، إحداها لرضيع من الشاطئ في بلدة علوص. وأضاف أن ثلاثة مهاجرين نجوا ذكروا أن 35 شخصاً في المجمل كانوا في المركب الذي غرق.

ونفى أبو شعالة ما ذُكر على مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على 17 جثة ونحو 10 جثث أخرى في شاطئ مختلف، قائلاً إن ذلك غير صحيح.

60 مهاجراً

وقال الدكتور أسامة الساكت، مدير مستشفى الخمس التعليمي إن الجثث ظلت في البحر قرابة يوم. وكان المستشفى قد استلم الجثث بعد اتصالات هاتفية من المنظمة الدولية للهجرة والشرطة.

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وأضاف أن الجثث غير متحللة وأن المستشفى استلم 14 جثة وجثة طفل رضيع.

وقالت وزارة الداخلية في وقت لاحق إنه تم انتشال جثث 14 مهاجراً من بين مجموعة ضمت 60 مهاجراً يُعتقد أنهم مفقودون في البحر.

ولا يتضح من بيان وزارة الداخلية ما إذا كان يشير إلى المجموعة ذاتها، ولم يتسنَّ بعد الحصول على توضيح من مسؤولي الوزارة.

أخطر طرق الهجرة

وحاولت أعداد أكبر عبور البحر المتوسط هذا العام بالمقارنة مع أعداد أقل أقدمت على ذلك خلال الأعوام الماضية منذ عام 2015. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن 1500 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط خلال عام 2021.

ويصف مشروع المهاجرين المفقودين في المنظمة طريق وسط البحر المتوسط بأنه أخطر طرق الهجرة المعروفة في العالم، إذ بلغ عدد الغرقى والمفقودين فيه أكثر من 17 ألفاً منذ عام 2014.

وظهرت في صور نشرتها جمعية الهلال الأحمر في الخمس جثث ممددة على الشاطئ، بينما يقوم عمال بوضعها في أكياس.