مشيرب لـ«باشاغا»: «حفتر» يستخدمك ككوبرى ثم سيرميك كعود ثقاب محترق

قال عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، والوجه المعروف على قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني، المعروفة باسم “التناصح”، إن المعركة مستمرة ضد ما وصفه بـ”معسكر الشر” منذ سنوات، والذى تغير هو أنهم الآن أصبح لديه داعمين ومقاتلين من داخل صفنا علانية”، على حد زعمه.

وأضاف مشيرب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لو جدثت حرب لا قدر الله ذلك فلا تستغربوا أن يكون فى مقدمة جيشهم شراذم كنتم تحسبونهم منكم وفيكم” على حد قوله .

وتابع:” سؤال لفتحى باشاغا، وأعلم أنه لن يجيب عليه، ما الذى سيحققه لك التحالف مع حفتر؟، بحيث أنك لو تحالفت مع شرفاء المنطقة الغربية وشرفاء الشرق والجنوب فلن تتحصل عليه؟” على حد تعبيره.

وتابع:” كل العالم يعلم يقينا أنه يستخدمك ككوبرى للوصول للمنطقة الغربية ثم سيرميك كعود ثقاب محترق” على حد ادعائه.

واستطرد:” إلى أهالى الشهداء من طلبة الكلية العسكرية بالهضبة «حفتر» باعتلكم رسالة مع باشاغا وقال لكم اللى استشهدوا هادوا أولادى.. بالله ردوا عليه” بحسب قوله.