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بحث آليات العمل للتوكيلات البحرية والنقل البري بشركة الكهرباء

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقة أسامة الضراط، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للملاحة نضال بابه عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الاستثمار بالشركة فتحي الدلعوب، آلية العمل في مجال التوكيلات الملاحية والنقل البري بالشركة العامة للكهرباء.

كما شهد الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بديوان رئاسة مجلس الوزراء، بحث منح كافة التسهيلات المقدمة من الشركة العالمية للملاحة، بهدف سرعة الإجراء ومنع التأخير في عملية التسليم، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للشركة على منصة فيسبوك.

وتعد الشركة العالمية للملاحة، واحدة من وكلاء الشحن الرائدين في ليبيا، وتغطي أنشطتها أكثر من 13 ميناءً في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

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