قرار “القيب”.. مرتب شهرين لموظفي ومعيدي الجامعات الليبية

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” كتاباً إلى جميع رؤساء الجامعات الليبية يطالبهم بصرف مرتب شهرين لكل موظف ومعيد.`

ونص الكتاب الموجه للجامعات أن يكون الصرف حسب الإمكانات المتاحة،،فيما تأتي هذه المكافأة -حسب الوزير-إلى دور الموظف والمعيد، الذي وصفه بـ”المهم” في سير العملية التعليمية ونجاحها، وللجهود التي يبذلونها خلال كل عام جامعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات الليبية قد شهدت الشهر الماضي اعتصامات ووقفات احتجاجية غاضبة لأعضاء هيئات الدريس، أنهتها حكومة الوحدة بعد اتفاق على إنهاء الاعتصامات ، والعودة إلى التدريس وتنفيذ القرار 126 الصادر العام الماضي 2020 م واعتبرت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات -حينها- أن الحكومة استجابت لثمانين في المائة من مطالب هيئة التدريس، ومحتواها المرتبات والعلاوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية