الشيباني: الحكومة ستقودنا إلى التسول من البنك الدولي ليجرنا إلى الهاوية

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إن حكومة تصريف الأعمال كارثة بكل المقاييس، ستقودنا إلى تسول البنك الدولي ليطوق أعناقنا بحبل يجرنا به إلى الهاوية”.

وأضاف الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن غياب الكتاب المدرسي بسبب الصراع على العمولات جريمة ضد الإنسانية وكفيل بإسقاط الحكومة ومثولها أمام القضاء”.

وتابع:” لايمكن استمرار حكومة حدود سيطرتها مبنى صغير في طريق السكة بالعاصمة وزواج غير شرعي مع المصرف المركزي وإهدار الأموال”.

واستطرد:” لا يمكن قبول رئيس حكومة جاء بمؤهل علمي مزور، وتعهد ونكص على عقبيه والرشوة سلاحه الوحيد الذي أوصله للحكومة وبالمال الفاسد وشراء الذمم، يريد أن يستمر في الحكومة وبالرشوة يريد أن يكون رئيسا للبلاد”.

واختتم الشيباني قائلا:” فعلا.. أزكمت رائحته النتنة الأنوف واقشعرت من رؤية معالمه الأبدان، فليبيا فوق الجميع”.