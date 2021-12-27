الردع: نعمل باستقلالية ونبتعد عن أي احتكاك يؤدي إلى «حرب جديدة»

أصدر ما يعرف بـ ”جهاز قوة الردع”، بياناً، مساء الأحد، حول أحداث طرابلس وما أطلق عليه الخلاف الدائر بين ما يسمى “منطقة طرابلس العسكرية” وميليشيا 444 وما نتج عنه من احتكاك كاد أن يقود إلى ما وصفه بـ”الحرب الجديدة”.

وأعلن جهاز الردع، أنه “ينأى بنفسه عن هذه الاحتكاكات التي لا يُحمد عقباها، وأنه مستقل ولا يمثله أو يرتبط مع اللواء 444 التابع لمنطقة طرابلس العسكرية باعتبارها تابعة للجيش الليبي”، على حد وصفه.

وقال الجهاز: ”هناك كيانات أخرى وأشخاصاً يدّعون تبعيتهم للجهاز أو يتحدثون باسم الجهاز لا يمثلون إلا أنفسهم وأنّ الجهاز لا يمثله إلا رئيسه أو من يكلفه”، على حد تعبير البيان.

ولفت إلى أن “عمل الجهاز في مكافحة الجريمة والإرهاب لا يستثني جزء من التراب الليبي، وأن هذا ما يجب أن تتظافر حوله جهود كافة الأجهزة الأمنية والشرطية للقضاء على الجريمة بكل أنواعها لينعم المواطن الليبي بالحياة الكريمة بكل رُبوع ليبيا”، على حد زعمه.

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