احويلي: تغيير الحكومة له طريق واحد وهو اتفاق البرلمان مع مجلس الدولة فقط

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر احويلي، إن مجلس النواب لا يملك منفردًا تشكيل حكومة جديدة، على حد تعبيره.

وأضاف احويلي، في تصريحات صحفية:” إذا فاجأ مجلس النواب الجميع بتشكيل حكومة جديدة فلن يعترف بها أحدا محليا ولا دوليا خاصة بعد البيان الخماسي من الدول الكبرى برفض أي حكومة جديدة”، وفقا لقوله.

ولفت إلى أن تغيير حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة له طريق واحد وهو اتفاق البرلمان مع مجلس الدولة فقط”، على حد وصفه.

وشدد على أن هناك مفاجآت موجودة في أدراج عقيله صالح مثلما فعل في القوانين الانتخابية والتي أجهضت الانتخابات برمتها، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن ملتقى الحوار بهذه الوضعية لا يمكن أن يمارس ضغوطا إلا بتغيير الأعضاء الذين استلموا مناصب من الحكومة”، على حد زعمه.

وأشار إلى أن هناك ضغوطا دولية على ويليامز لمنعها من تجاوز البرلمان أو الضغط عليه أكثر لرغبة هذه الدول بأن يقوم هذا البرلمان بتصرفاته بدور آخر في اللعبة الدولية، بحسب قوله.