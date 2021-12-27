اوغلو: هناك إصرار على عدم العودة للحرب.. وعودة وليامز رسالة قوية وواضحة

ليبيا- أكد السياسي التركي فراس اوغلو على أنه لا يجب أن تتغير البوصلة عن مجراها، معتقداً أن القاعدة الأولى هي اللاعودة للوراء وواضح أن هناك إصرار في هذا السياق بعدم العودة للحرب.

اوغلو قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت إن المشكلة الآن في التكتيك وما سمي بالمرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات الليبية والمسامحة وإجراء القانون على من ثبت عليهم المجازر والقتل الجماعي، هذه الأمور إشكالية تحتاج لتوافق كبير بحسب قوله.

وتابع”تركيا لها دور فاعل في الملف الليبي، لكن في عالم السياسة لا يمكن أن يكون هناك إجراءات على أرض الميدان دون أن يكون لديها بيانات سياسية هذا لا يمكن تجاوزه”.

كما أضاف” لا أظن أن عودة ستيفاني وليامز لتجاوز خارطة الطريق وانفلات بعض الأمور وعودة كل فئة لمراكزها المدعومة من الأطراف الإقليمية، وسنعود ربما للصراع وأظن عودتها رسالة قوية حتى رسائلها مع الأطراف التي تتكلم معهم رسائل واضحة وحازمة؛ لأن الولايات المتحدة إذا أصرت على شيء تكون قادرة أن تفعله، وإن ضغطت لن يهمها لا الرأي الروسي ولا غيره، وستمضي دون صدام لكن ستنفذ الإدارة الأمريكية في بعض النقاط”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ إذا كان بالفعل العامل الدولي هو السبب الرئيس وراء تعذر معالجة الاشكالات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، هل بالإمكان تقريب وجهات نظر هذه الأطراف الدولية المؤثرة لإجراء الانتخابات على نفس الخارطة، أم أن القادم وضع اتفاق سياسي جديد يمكن من إجراء انتخابات؟

هل التأجيل بسبب الخلاف الاقليمي الداخلي أم الخارجي؟ أنا أظن أنه يجب أن نضع الأمرين معًا هناك خلاف داخلي واضح أفرز المعطيات وهناك بعض الفراغات والأمور كمتابع من الخارج بعضها لا منطقية وسأبدأ بالمحور الداخلي، على الأقل عندما كانت المعركة مشتعلة بين الغرب والشرق كانت هناك شخصية واضحة في الشرق حفتر، وهناك مؤسسة في الغرب ليست شخصية واحدة عسكرية تمتلك زمام الأمور، خليفة كان متصدرًا المشهد، وهو رجل عسكري في الغرب تعددت الشخصيات ولكنهم مدنيين حتى الدبيبة الذي تقدم لانتخابات هو مدني، لكن هناك عنصر عسكري أعتقد أنها نقطة غريبة أن يكون الترشح لرجل عسكري.

لو ترشح شخص مدني يمثل المصالح التي في محور خليفة حفتر سنتقبل الموضوع لأنه في النهاية شخصية سياسية، لكن أن تدخل شخصية عسكرية ليس فقط سيف الإسلام السابق، هذه كقوة عسكرية تسبب إشكاليات. الطرف الداخلي سيدعم داعميه في الداخل الذين لديهم بعض الإشكاليات، وأظن أن الطرف الخارجي لم يكن صاحب المحرك الأكبر في التأجيل ولكن سيكون له الدور.

ألوم المؤسسة التي تفرز العناصر التي يحق لها أو عليها مشاكل معروف قضية سيف الإسلام والضغط الخارجي، لكن هل كانت وفق القوانين التي تحتاج لبعض التعديل يحق له أم لا؟ هناك الكثير من الأمور والفراغات ولنقل الفراغ القانوني الانتخابي في الداخل الليبي لعبت عليها اللجان الدولية، حتى الولايات المتحدة أعادت ستيفاني للواجهة، إذن تريد الضغط أكثر ونلاحظ أنها دائمًا تركز على موضوع إجراء الانتخابات، ولكن الفراغات في التفاصيل هناك ثغرات ما لم تحل سيبقى التدخل الخارجي ويستمر وهذا خطير وليس سهلًا.

س/ المتغيرات الإقليمية الحاصلة في المنطقة، هذه التغيرات هل يمكن أن تنعكس ايجابي على المشهد الليبي على اعتبار أن العنوان الرئيس فيها حالة تقارب بين فرقاء؟

ممكن ذلك ولكن أرى أن هناك تشعب أكثر في المشهد الليبي في السابق، كنا نرى أن هناك محورًا قويًا، الإمارات والسعودية ومصر وفرنسا واليونان، الآن أرى أن هناك تغييرًا بعد التقارب التركي الإماراتي، وهذا سيؤثر في المحور المصري في لملف الليبي التوافق بين الفرقاء في المشهد الليبي، كان واضحًا الهدوء بسبب ضابط الإيقاع الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور كبير في هذا السياق لكن وبعد البيان التركي قرأت في طياته هناك نوع من الترقب ليس البيان الودي جدًا، أو هناك عدم قلق وترقب لتركيا بل بين السطور، هناك قلق وترقب ولاحظنا بعض الكلمات تركز على أطراف بعينها وتأخذ اعتبار كل الأمور؛ لأنه معروف أن تركيا فتحت الأبواب التركية للشرق وزيارة النواب من الشرق لتركيا هذه رسائل جيدة، لكن لا يجب أن تتغير البوصلة عن مجراها أعتقد أن القاعدة الأولى هي اللاعودة للوراء وواضح أن هناك إصرار في هذا السياق لا عودة للحرب والمشكلة الآن في التكتيك، ما سمي بالمرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات الليبية والمسامحة وإجراء القانون على من ثبت عليهم المجازر والقتل الجماعي، هذه الأمور إشكالية تحتاج لتوافق كبير، التفاصيل هي من ستسبب المشاكل.

أظن أن الخلاف والاختلاف موجود، المصالح التركية المصرية في ليبيا مختلف عليها، ولا يمكن أن نقول أن هناك توافق بين الطرفين هذا صعب وحتى التقارب التركي الإماراتي في الملف الليبي سيكون هناك ليونة ولكنه سيجعل تشعب أكثر في الملف الليبي، لا يعني أن يعود الصدام بين الأطراف سيكون هناك خلاف دون صدام.

س/ هذه اللغة التي وردت في بيان الدول الخمس، هل تعبر عن موقف صارم أم مجرد رد فعل تجاه سيناريو حالي تعيشه ليبيا والصورة فيه ضبابية غير واضحة المعالم؟

ممكن لكن البيان في النهاية كلام على السطور وعلى أرض الميدان لهذه الدول في التواجد، الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل الأكبر وضابط الإيقاع في الملف الليبي، فرنسا إيطاليا ألمانيا لهم دور إيطاليا ربما لها دور أكبر من فرنسا في هذا الملف والخلاف معروف بين الطرفين في هذا السياق، بريطانيا عن بعد لها تنسيق في هذا الملف الليبي على عكس فرنسا، وأظن البيان يشرح عدة أمور أو رسائل لكن نستنبط الرسائل من الميدان وعودة ستيفاني للملف الليبي رسالة واضحة بأن هناك إعادة أكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتوافق غير المعلن المصري الروسي في الملف الليبي.

تركيا لها دور فاعل في الملف الليبي، لكن في عالم السياسة لا يمكن أن يكون هناك إجراءات على أرض الميدان دون أن يكون لديها بيانات سياسية هذا لا يمكن تجاوزه.

المصري الروسي هناك توافق، ولا أظن أن هناك توافق مصري تركي، بل قصدت الروسي المصري في الملف الليبي استشف هناك قلق تركي في البيان، وإن كان بطريقة دبلوماسية، لا أظن أن هناك توافق مصري تركي بل مهادنة وإعادة قراءة المشهد، لكن لاختلاف المصري التركي ما زال قائم في الملف الليبي.

س/ هل يمكن أن يؤثر فقدان الثقة في البعثة على إمكانية إنجاز وليامز لعملية الإصلاح؟

لا أظن أن عودة ستيفاني لتجاوز خارطة الطريق وانفلات بعض الأمور وعودة كل فئة لمراكزها المدعومة من الأطراف الإقليمية، وسنعود ربما للصراع أظن عودتها رسالة قوية أولى حتى رسائلها مع الأطراف التي تتكلم معهم رسائل واضحة وحازمة أظن قادرة؛ لأن الولايات المتحدة إذا أصرت على شيء تكون قادرة أن تفعله، وإن ضغطت لن يهمها لا الرأي الروسي ولا غيره، وستمضي دون صدام لكن ستنفذ الإدارة الأمريكية في بعض النقاط .

المحاكمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لحفتر ربما تحصل أو لا وهو مواطن أمريكي، هل سيذهب للمحكمة الدولية لأن الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة لاهاي لا تعترف عليه؟ ربما تنجي حفتر ولكن إذا كانت المحاور التي تدعم حفتر وهو جزء من القضية في ليبيا لكنه جزء من المشكلة أيضًا ولو ترشح مدنيًا على الأقل يمثل مصالح تلك الفئة، أظن أنه أفضل لكن الأمور إذا سارت على هذا المنوال سيكون الأمر إما التوافق من الجميع وهذا الحل الأضعف أو خيار أن يكون صدام أحد الأطراف لإكمال خارطة الطريق عبر الانتخابات، ومع من سيكون الصدام من هذه الأطراف سننتظر لفترة الانتخابات أو متى ستعلن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية