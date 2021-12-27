المطالبات بإجراء انتخابات حرة في 24 يناير وعدم التأجيل مرة أخرى

دعا بيان صادر عن المترشحين للرئاسة والبرلمان والسياسيين وأعيان ونشطاء المجتمع المدني بمدينة المرج، كافة الليبيين لنبذ خلافاتهم والتطلع نحو مستقبل آمن ومستقر.

واقترح البيان إجراء الانتخابات في الـ 24 من يناير القادم، مثمنا من خرج لرفض التأجيل، لافتا إلى أحقية الناخبين بما كفله لهم الإعلان الدستوري والقوانين المنظمة للانتخابات، وعدم مصادرة هذا الحق.

وطالب البيان مجلس النواب، بتحمل المسؤولية باعتباره الجسم التشريعي في البلاد تجاه اقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشأن اعتماد تاريخ الـ 24 من يناير كموعد آخر للانتخابات، معلنا تمسكه به كموعد أخير، داعين المجلس إلى رفع حالة القوة القاهرة التي أشارت إليها المفوضية، ورفض الدخول في أي مرحلة انتقالية أخرى.

كما طالب البيان، المفوضية بأن تعلن عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والقائمة الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة تحمل البعثة الأممية في ليبيا لمسؤولياتها في احترام مخرجات اتفاق جنيف، وعدم السماح للمعرقلين بإفساده، وألا تكون شريكة لهم في هذه الجريمة، حسب وصف البيان، مؤكدا على السيادة الوطنية.

واختتم البيان، بدعوة كافة المواطنين الأحرار إلى شحذ الهمم، وتوحيد الصف، والتمسك بالانتخابات كخيار سلمي بعيد عن الاقتتال، وعدم ترك الساحات والميادين، حتى تتحقق المطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تغير من المشهد القائم، وتخرج البلاد من النفق المظلم الذي ظلت فيه لسنوات عدة.

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