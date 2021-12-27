الطبلقي: إنجاز القاعدة الدستورية سيكون أحد بنود جلسة البرلمان

ليبيا – توقعت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي عقد جلسة النواب غدًا الإثنين برئاسة النائب الأول فوزي النويري، مستبعدةً حضور عقيلة صالح لأنه مترشح رئاسي.

الطبلقي وفي تصريح لمنصة “فواصل” الإثنين، أوضحت أن بنود الجلسة ستتمحور حول الحكومة، وقد يظهر بعض المطالبين بالترشح لرئاسة الوزراء، وبناء على النقاش ستتضح الأمور.

وأضافت الطبلقي: “بعض النواب يؤكدون على ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في تعديل القوانين، في حين ترى الغالبية أن المجلس الاستشاري معرقل”.

وأشارت الطبلقي إلى أن من ضمن البنود التي قد تُطرح، الانتخابات وتأجيلها من عدمه، ووفق المعطيات الحالية، مستبعدةً إنجاز الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية.

الطبلقي أكدت في ختام تصريحها أن إنجاز القاعدة الدستورية سيكون أحد بنود جلسة البرلمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية