الفيتوري: الحكومات المتعاقبة أنفت نصف ترليون دينار خلال 10 سنوات

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية المهدي الفيتوري، مضى أكثر من 10 سنوات الآن بعد تغيير النظام السابق ، أنفقت الحكومات المتعاقبة خلالها أكثر من 500 مليار دينار ، نظرا لأن هناك إنفاق عام يتم من خارج الميزانية ، دون أن تتحقق أي تنمية أو تحسن في مستوى معيشة المواطن ، ولا زال المسؤولين في ليبيا يتصارعون على المناصب ، وكل منهم يتهم الآخر بالجهوية وعدم الوطنية .

وتابع، لا أحد يهتم بالاقتصاد والتنمية المستدامة أو حتى غير المستدامة ، فكلما زادت إيرادات النفط زاد معها الإنفاق العام الفاسد ، وإذا انخفضت إيرادات النفط يتم السحب من حقوق الأجيال القادمة ، لا أحد الآن يكترث ماذا ستجد الأجيال القادمة من ثروة النفط ، فنحن نأكل كل الايرادات الآن ، بل وأحيانا نأكل حتى من المدخرات .

واستطرد، الموارد المالية للنفط التي يتلاعب بها المسؤولين الآن ستنتهي بعد سنوات ولن تدوم ، وذلك إما بنفاذ مخزون النفط من تحت الأرض ، أو بإيجاد بدائل أفضل من النفط ، وهذا ماتعول علية البلدان المتقدمة عن طريق استخدام تقنيات جديدة الآن .

وتسائل الفيتوري، ماهي خططنا نحن في المستقبل؟ ألا نفكر كيف يعيش خلفنا في المستقبل من احفاد ، واحفاد الاحفاد ، هذه الأجيال القادمة ستلعنا لأنها تعرف انه كانت عندنا ثروة بددناها لفترة تقارب قرن كامل من الزمن.

وأردف، لو استمرينا على حالنا هذا يمكن بعد 50 أو 60 سنة من الآن سيعيش أحفادنا في نفس مستوى معيشة آبائنا وأجدادنا في نهاية أربعينيات وبداية خمسينيات القرن الماضي عندما كانت ليبيا إحدى افقر البلدان في العالم ، عندما قال عنها أحد اقتصاديي البنك الدولي أن ليبيا لا امل في تنميته، متابعا، لكن يرجع الفضل لله الذي سخر لنا ثروة النفط تحت أقدامنا والتي لم نستخدمها في أفضل حال، متى يستفيق المسؤولين لذلك ويدركوا ضرورة تصحيح هذا الوضع قبل فوات الأوان .