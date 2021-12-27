بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء يبقى الطقس هذا اليوم يميل للاعتدال، و تتكاثر السحب على الشمال الشرقي من مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 22) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على سهل بنغازي و الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 19) مْ، ولا تتجاوز (15) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 23) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على جنوب الكفرة مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 20) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:07).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).