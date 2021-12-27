الشريف: ليس من مهام “البرلمان المهترىء” المساس بالرئاسي والدبيبة

هاجم فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، مجلس النواب، على خلفية أنباء عزم الأخير تشكيل حكومة جديدة، وقال: “برلمان الشطحات إن حاول أن يفرض أي معادلة أحادية باجتماعه القادم فسوف ترتد عليه وبالًا”.

أضاف الشريف على فيسبوك: “هذا البرلمان المهترئ ليس من مهامه المس بالرئاسي الثلاثي ورئيس الحكومة لأنهم ولدوا من خلال عملية انتخابية أنتجتها لجنة 75 ولم ينتجها برلمان عقيلة وبالتالي فهو غير مختص بإنهاء هذه المرحلة إلا بانتهائه هو ضمن عملية انتخابية تطيح بكل الأجسام السياسية دفعةً واحدةً” وفق قوله.

أضاف الشريف: “الحل المطروح والممكن والذي سيحاربه عقيلة ومن ورائه مخابرات القاهرة هو أن يتم اللجوء إلى انتخابات برلمانية تنتج جسم تشريعي يحل محل برلمان عقيلة والمجلس الأعلى للدولة والرئاسي، ويشكل حكومة تستلم من حكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع قائلًا: “بهذا الحل نتخلص من البرلمان والأعلى للدولة والرئاسي والحكومة ويكون لنا جسم واحد فقط هو برلمان جديد وحكومة يتولى البرلمان الجديد تشكيلها، ولكن لن يسمح لكم عقيلة ومن معه بتنفيذ الحل المنطقي والواضح لأنهم لا يريدون الخروج من المشهد. أزمتنا في برلمان لا يريد من يقودونه الرحيل عن وجه الليبيين” وفق تعبيره.