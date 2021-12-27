صنع الله يقترح مساهمة شركة الموانئ بتصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية

ليبيا- قدم رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله مقترحا للشركة الليبية للموانئ يهدف إلى المساهمة في تصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية الجديدة.

بيان صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد إن هذا المقترح الذي يشمل التصنيع في ورش الشركة في مدنية مصراتة تم تقديمه خلال لقاء جمع صنع الله برئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ محمد حمدان وعدد من مسؤولي الشركة والمؤسسة.

وبحسب البيان تم بحث التعاون المشترك واستعراض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري وإمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة لتنفيذ هذا المشروع والمعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن وسبل مكافحة التلوث البحري سعيا للمحافظة على البيئة البحرية.

وعبر صنع الله عن استعداد المؤسسة للتعاون في تزويد الشركة بالدراسات والدعم اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء القاعدة البحرية وستقوم بالتنسيق بين إدارتها بشأن الصيانة والمشاريع والصحة والسلامة والبيئة والشركة لتسخير الإمكانيات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني.

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