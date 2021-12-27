الميهوب: بيان السفارة البريطانية لن يمر من دون اتخاذ أي موقف من ليبيا

ليبيا- أبدت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية انتقادها الشديد لصمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على “التدخل السافر” البريطاني في شؤون ليبيا.

ووفقا لتصريحات صحفية لرئيس اللجنة طلال الميهوب نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية طالعتها صحيفة المرصد فإن البيان الصادر عن السفارة البريطانية في ليبيا لن يمر من دون اتخاذ أي موقف من ليبيا وأنه سيطرح الأمر داخل جلسة مجلس النواب.

وأضاف الميهوب إن التدخل سافر وغير مقبول وعلى السفيرة رعاية مصالح بلادها فقط أو أن تصبح غير مرغوب فيها منتقدا بشدة موقف الوزارة لغض بصرها وعدم الاحتجاج.

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