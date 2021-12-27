التواتي: يطلبون من الطلبة استخدام الحواسيب لتنزيل المنهج ويلغون مادة الحاسوب

أبدى الطبيب الجراح، عامر التواتي، تعجبه من إلغاء مادة الحاسوب، قائلا: “يطلبون من الطلبة استخدام الحواسيب لتنزيل المنهج ويلغون مادة الحاسوب”.

وقال التواتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عجيبا أمركم. من ناحية يطلبون من الطلبة استخدام الحواسيب والآيباد لتنزيل المنهج بدلا من الكتاب الورقي، ومن ناحية اخرى يلغون مادة الحاسوب”.

وكان وزير التربية والتعليم المكلف أحمد أبو خزام قرر تأجيل تدريس مادة الحاسوب بالمؤسسات التعليمية حتى العام الدراسي المقبل.

وذكرت الوزارة أمس الأحد، أن التأجيل جاء لعدم توفر الكادر الوظيفي من المعلّمين المؤهلين تربوياً، وكذلك لنقص المعامل المدرسية بالمؤسسات التعليمية.