اليوم.. البرلمان يعقد جلسته في طبرق

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر 2021، جلسته بمدينة طبرق بحضور رئيس المجلس المكلف فوزي النويري.

وأفاد مصدر برلماني لوسائل إعلام محلية، أمس الأحد، بوصول طائرة قادمة من طرابلس إلى طبرق تحمل قرابة 60 برلمانيًا.

وكان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، كشف في وقت سابق عن جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة.

وقال المريمي في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من البرلمان لمتابعة عمل المفوضية العليا للانتخابات من حيث العراقيل والصعوبات التي واجهت المفوضية والعمل على اتخاذ قرارات لإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإزالة كل الصعوبات لإتمام العملية الانتخابية”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري، وجه الجمعة، الدعوة إلى كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية للبرلمان يوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.