السوق الرسمية: الدولار يواصل الاستقرار والليرة التركية تعاود الانخفاض

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الرسمية الإثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتعاملات أول من أمس الأحد.

وواصل متوسط سعر صرف الدولار استقراره لليوم الثاني هذا الأسبوع عند 4.59 دينار حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفضت الليرة التركية 4 قروش مسجلة 0.39 دينار مقابل 0.43 د‫ينار.وحافظ اليورو والجنيه الإسترليني على مستوى 5.20 دينار و6.15 د‫ينار.

وبقي الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.22 دينار و1.25 دينار على التوالي، وحافظ الدينار التونسي على مستوى 1.59 د‫ينار. في حين لم يطرأ أي تغيير في سعر اليوان الصيني، إذ حافظ على سعر 0.72 دينار .

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