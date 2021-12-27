الارصاد: تقلبات جوية قادمة مصحوبة بالأمطار على هذه المنْاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 27/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز يبقى الطقس دون تغير هذا اليوم حيث درجات الحرارة القصوى تميل للأعتدال على أغلب مناطق ليبيا، وتسجل مابين (17 – 22) مْ، وتنشط الرياح نسبيا على اغلب مناطق الشمال.

ووفقا للتقرير تتأثر مناطق الشمال الشرقي من مساء يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة بتكاثر السحب على المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة وتكون فرصة الامطار أفضل يوم الاربعاء خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر وتمتد لتشمل كذلك مناطق الدواخل.

والله أعلم .