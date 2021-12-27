بوقعيقيص: ثورة فبراير قامت من أجل التداول السلمي على السلطة

انتقدت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، تعطيل قوى سياسية محسوبة على تيار فبراير، إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مزمعة في 24 ديسمبر الجاري.

كتبت بوقعيقيص على فيسبوك: “لطفاً التداول السلمي على السلطة هو الغاية والهدف الذي من أجله قامت ثورة فبراير ومذكور بالتحديد في أول بيان صدر عنها ( المادة 2)”.

أضافت عضو ملتقى الحوار السياسي: “الانتخابات هي الوسيلة للوصول الى هذه الغاية التي هي درة الديمقراطية وبمشاركة الجميع فيها تتحقق المصالحة الوطنية وتتوحد المؤسسات ونمضي جميعاً نحو دستور تتوافق عليه الأمة”.