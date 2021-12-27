بعد إلغاء مادة الحاسوب .. صالح: سنرى انهيار متتالي للمنظومة التعليمية

رأى المدون التقني أمين صالح، أن قرار وزير التربية والتعليم المكلّف أحمد أبو خزام، بإلغاء مادة الحاسوب غير صائب وسيدمر مستقبل الأجيال القادمة، قائلًا: اعتذروا للأجيال، راح نندموا كثيرًا مستقبلًا”.

صالح وفي منشور له على فيسبوك قال: ” سنرى جيلًا لا يعرف أسس الحاسوب مستقبلًا، أو أسس التقنية، ولا يعرف التعريفات الأساسية، للحاسوب أو للتقنية”.

وأكد صالح أن القرار سيسبب في انهيار متتالي للمنظومة التعليمية الحكومية، وازدهار في التعليم الخاص، حسب حديثة.

وأضاف صالح قائلًا:” سنعتذر كثيرًا من شخص كان راديكاليًا في تصرفاته، سنعتذر من الوزير السابق عثمان عبد الجليل، الذي قدم استقالته عندما تحدى منظومة وجدت لكي لا تعمل”.

وتابع صالح ” شتان بين وزير قدم استقالته، ووزراء لم يستطيعوا توفير كتاب مدرسي، او إيجاد معلمين او مدراس”.

وأكد صالح أنه لا يزكي الوزير السابق بصفته في وقته، انما بأفعاله الذي عجز من بعده على القيام بها، مطالبًا الوزراء الاستقالة لا افساد التعليم، وفقًا لقوله.

وأستطرد صالح “مشكلتك مع الوزير السابق الشخصية خارج إطار العمل المهني، في إشارة منه إلى الوزير المكلف الحالي أبو خزام.

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