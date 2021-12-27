الفلاح: ستيفاني ستعيد هيكلة ملتقى الحوار بعدما تعيّن عدد من أعضائه سفراء بالخارج

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي ماجدة الفلاح، إن البعثة الأممية، ربما تسعى لإعادة النظر في هيكل ملتقى الحوار السياسي بأكمله، وهو سبب تأجيل الجلسة الافتراضية مع ستيفاني ويليامز.

وذكرت الفلاح، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن تولّي أعضاء من ملتقى الحوار السياسي مسؤوليات سياسية، من بينها شغل بعضهم مناصب سفراء وتمثيلات دبلوماسية خارج البلاد، قد يعيق أداءهم أو تواصلهم مع الملتقى بسبب انشغالاتهم، الأمر الذي يسبب نقصًا في حضور الأعضاء للجلسة المقررة.

وأكدت أن هناك ضرورة لإعادة تفعيل ملتقى الحوار السياسي، لأنه كان جزءًا أساسيًا في خروج خارطة الطريق، ودوره كان مراقبة تطبيقها، لكن إدارة البعثة الأممية السابقة لم تدعُ لاجتماع للملتقى رغم كثرة خطاباتنا لها.

وذكرت أن جلسة ملتقى الحوار الأولى مع ويليامز ستناقش العملية السياسية برمتها، وتقرير ما يمكن أن يفعله، مرجحة أن يضغط الملتقى على مجلسي النواب والدولة لتعديل القوانين الانتخابية، أو بحث إكمال ما بدأه بشأن إنجاز قاعدة دستورية عبر لجنته القانونية.