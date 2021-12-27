وصول شحنة من المستلزمات الطبيّة الوقائية للمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، وصول شحنة من المستلزمات الطبيّة الوقائية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مخازن الطوارئ بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن الإمدادات الطبية تتمثل في بدل عزل واقية، وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

وذكر رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية «اسماعيل العيضة» أن هذه الشحنة، ستغطي احتياجات مراكز العزل الواقعة على امتداد المنطقة الشرقية من المستلزمات الوقائية الضرورية.