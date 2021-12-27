جهاز الردع: لا علاقة لنا بالخلافات الدائرة بين منطقة طرابلس العسكرية واللواء 444

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أنه ينأى بنفسه عن الأحداث داخل مدينة طرابلس والخلاف الدائر بين منطقة طرابلس العسكرية واللواء 444 وما نتج عنه من احتكاك كاد يقود الى حرب جديدة داخل العاصمة.

وأكد الجهاز أنه مستقل ولا يمثله أو يرتبط مع اللواء 444 التابع لمنطقة طرابلس العسكرية باعتبارها تابعة لـ (الجيش الليبي).

وقال الجهاز، إن هناك كيانات أخرى وأشخاصا (دون أن يذكرها بالاسم) يدّعون تبعيتهم للجهاز أو يتحدثون باسم الجهاز لا يمثلون إلا أنفسهم، مؤكدا وأنّه لا يمثله إلا رئيسه أو من يكلفه.

وأكد الجهاز، أن عمله لا يستثني جزء من التراب الليبي وأن هذا ما يجب أن تتظافر حوله جهود كافة الأجهزة الأمنية والشرطية للقضاء على الجريمة بكل أنواعها.