مطالبات بالتحقيق في شبكة “ليبية- مغربية” للاتجار بالبشر

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق بشأن معلومات عن شبكة للاتجار بالبشر والهجرة السرّية، تضم ليبيين ومغربيين يُوقعون بالشبان المغاربة، عبر منحهم الوعود بالوصول إلى إيطاليا.

وكشف المركز عن وجود شبكة مغربية ليبية للاتجار بالبشر والهجرة السرية تقوم ببيع مهاجرين من جنسيات مغربية إلى مجموعات مسلحة في ليبيا عبر منحهم الوعود بالوصول إلى إيطاليا، في حين يحتالون عليهم وينقلونهم سيرًا على الأقدام عبر الجزائر إلى ليبيا.

وأبدى المركز قلقه من أوضاع المهاجرين المغربيين المحتجزين في ليبيا، وأشار إلى أنه يملك معلومات عن احتجاز قوات ليبية في طرابلس لهم داخل أقبية تحت الأرض، حيث نقل المركز عن قريب أحد المحتجزين قوله: “مواطن مغربي لفظ أنفاسه الأخيرة في 9 ديسمبر؛ بسبب الجوع والبرد القارس، فيما غمرت المياه أماكن وجود محتجزين من جنسيات مختلفة داخلها، وغالبيتهم من المغرب ومصر.

وأكد المركز أن المئات من المهاجرين السرّيين المغربيين الذين اعترضتهم دول أوروبية، بينها إيطاليا، وأعادتهم إلى ليبيا، وجدوا أنفسهم في مراكز احتجاز بعدما بادر سماسرة الهجرة السرية إلى الاتجار بهم ونقلوهم إلى شواطئ ليبيا، حيث اعتقلهم مسلحون في أماكن متفرقة، وهم يتعرضون منذ أشهر لتجويع وترهيب نفسي وتعذيب جسدي.

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